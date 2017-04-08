В Полтаве ночью неизвестные повредили мемориальные доски Петлюре и двум воинам АТО

В Полтаве в ночь на 8 апреля неизвестные разбили три настенные мемориальные доски, в том числе две, увековечивающие память погибших участников АТО, сообщает полиция.

По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, повреждены мемориальные плиты на улицах Алмазная, 9 и Сакко, 19-а в Полтаве.

Также была разбита доска, посвященная памяти украинского военного и политического деятеля, главе Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

По всем адресам работают сотрудники полиции Полтавы, устанавливаются все обстоятельства.

С целью ускорения процесса привлечения виновных к ответственности полиция призывает граждан, которые были очевидцами правонарушений, а также водителей, на видеорегистраторах которых могут быть зафиксированы обстоятельства вышеупомянутых событий, сообщить информацию в полицию по телефонам в г.Полтава: (0532) 51-77-55, 0532-56-09-51, 51-77-57 или 102.