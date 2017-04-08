К началу 2018г украинцы будут иметь 5,4 млн биометрических паспортов, прогнозирует Аваков

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины за три месяца 2017 года выдала более 600 тыс. биометрических паспортов, и планирует выдать еще 2,4 млн таких документов до конца года, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Грядущий безвиз с ЕС, на который мы все надеемся, уже вызвал ажиотажный спрос на загранпаспорта. Количество посетителей центров оформления паспортов стремительно растет", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, в январе 2017 года было выдано 163 тыс. 570 биометрических паспортов, в феврале – 206 тыс. 163, в марте – 231 тыс. 031, итого за 3 месяца 2017 года – 600 тыс. 744 документов. "До конца 2017 года ГМС планирует выдать еще 2 млн 400 тыс. новых биометрических паспортов", – написал министр.

Он отметил, что всего с 1 января 2015 года по состоянию на 9:00 7 апреля 2017 года ГМС выдала 3 млн 025 тыс. 129 биометрических паспортов для выезда за границу.

"В день выдается от 9 до 12 тыс. паспортов. Исходя из расчетов, на 01.01.2018 в обращении будет примерно 5,4 млн биометрических паспортов ", - отметил А.Аваков.

По его словам, в Украине загранпаспорта оформляют 630 подразделений ГМС, 26 паспортных сервисов, 18 ЦПАУ (центров предоставления административных услуг). Сделать загранпаспорт за 7 рабочих дней стоит 810,32 грн, за 20 рабочих дней – 557,32 грн.

"Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но, уверен – мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители", - написал А.Аваков.