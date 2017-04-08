Партию черной икры на сумму около $15 тыс. выявили в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники

Сотрудники Государственной пограничной службы и СБУ в субботу в международном аэропорту "Борисполь" не допустили незаконного перемещения через государственную границу Украины 15 килограммов черной икры.

"Вывезти деликатесный продукт с сокрытием от погранично-таможенного контроля украинец пытался 1970 года рождения. С ценным багажом мужчина направлялся на рейс, что должен был улетать в Турцию ", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Предварительная сумма оценки обнаруженной икры составила около $15 тыс.

На человека, который пытался вывезти икру, составлены материалы о нарушении таможенных правил по ст. 458 Таможенного кодекса Украины (нарушение таможенных правил).