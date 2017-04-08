Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения, никто не погиб, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил нет, но пятеро воинов получили ранения", - сказал А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, на луганском направлении противник открывал огонь трижды: утром, днем и вечером – соответственно в Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах. "При этом боевики использовали легкое вооружение. Каждый из сеансов вражеского огня длился в среднем 15 минут", - рассказал А.Лысенко.

На донецком направлении за минувшие сутки произошло 16 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В частности, по словам спикера Минобороны, боевики днем были активны на юге горловского периметра – в Верхнеторецком, а ближе к закату незаконные вооруженные формирования начали открывать огонь в сторону украинских позиций в Зайцево на север от Горловки. "Обстрелы на этих участках были продолжительными, однако носили провокационный характер. В районе донецкого аэропорта враг дважды открывал огонь из легкого вооружения", - рассказал А.Лысенко.

В Авдеевке и на окраинах ситуация сохраняется сложной. Там, по словам спикера Минобороны, противник нарушал "режим тишины" в течение суток, обстреливая позиции украинских военных как из легкого вооружения, так и применяя минометы, выпустив за сутки более 20 мин.

Зато на светлодарской дуге в пятницу было абсолютно спокойно.

На мариупольском направлении за минувшие сутки, как проинформировал А.Лысенко, произошло 24 обстрела со стороны боевиков, в том числе 3 – из минометов.

"Большинство случаев нарушения перемирия приходится на южную часть направления – на участок Чермалык – Широкино. Здесь противник активно открывает огонь в направлении наших укреплений из всего арсенала легкого вооружения, кроме снайперских винтовок. Зато обстрел вражеского снайпера снова был зафиксирован в районе Докучаевска. Там же бандформирования применяли бронетехнику и выпустили 3 мины в сторону наших позиций в Новогригоровке", - рассказал спикер Минобороны.

Также боевики применяли минометы в Марьинском районе, где выпустил более 20 мин по позициям сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. Там же после заката НВФ провоцировали украинских военных на открытие ответного огня, обстреливая в течение часа позиции ВСУ из стрелкового оружия, сообщил А.Лысенко.