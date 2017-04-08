В Украине в ближайшие сутки будет холодно и дождливо

В Украине в ближайшие сутки, 9 апреля, погоду будет определять прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и днем в северных регионах, также в Житомирский, Винницкий областях – без существенных осадков; на остальной территории - дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, кроме западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, Винницкой и местами в северных областях 0-3° мороза; днем 8-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-17°.

В Киеве 9 апреля ночью дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20м /с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 апреля самая высокая температура днем была 23,8° тепла в 1972 году, самая низкая ночью 5,1° мороза в 1896 году.

В Украине 10 апреля ночью в большинстве южных и восточных областей прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве регионов, кроме восточных, Херсонской и Запорожской областей, на поверхности почвы и кое-где в воздухе ожидаются заморозки 0-4°; днем повышение температуры до 12-17° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 15-20°.

В Киеве 10 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем повышение температуры до 13-15° тепла.