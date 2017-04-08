Участие главы "Нафтогаза" предусмотрено в заседании комитета зампостпредов в формате Украина–НАТО

В апреле запланировано заседание комитета заместителей постоянных представителей в формате комиссии Украина – НАТО с участием главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева по результатам Стокгольмского арбитража по спору с российским "Газпромом", а в июле запланирован визит делегации НАТО в Украину, сказано в ориентировочном плане мероприятий в рамках комиссии Украина – НАТО на 2017г.

Согласно приложению 2 к годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017г, утвержденной указом президента Украины №103/2017 от 8 апреля 2017 года, в апреле запланировано заседание комитета заместителей постоянных представителей (в формате Комиссии Украина – НАТО) с участием председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам энергетической безопасности, в частности относительно результатов заседания Стокгольмского арбитража.

Кроме того, в этом месяце должно состояться заседания совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня.

На апрель-май запланировано заседания совместной рабочей группы Украина – НАТО по планированию на случай чрезвычайных ситуаций; а также заседание на уровне послов с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

В мае, согласно ориентировочному плану мероприятий, значатся заседание комитета НАТО по вопросам партнерств и коллективной безопасности (в формате комиссии Украина – НАТО) с участием заместителя министра иностранных дел Украины Павла Климкина по вопросам европейской интеграции относительно правовых инструментов, которые применяет Украина для защиты национальных интересов и преодолению последствий агрессии Российской Федерации.

Кроме того, запланировано заседание комиссии Украина – НАТО на уровне послов с участием министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш относительно подготовки к заседанию комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны, защиты прав внутренне перемещенных лиц и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также планируется заседания совместной рабочей группы Украина – НАТО из сотрудничества по вопросам науки и окружающей среды.

В июне ожидается заседание комитета НАТО по вопросам партнерств и коллективной безопасности (в формате комиссии Украина – НАТО) относительно осмотра состояния реализации комплексного пакета помощи НАТО для Украины; заседание комитета заместителей постоянных представителей относительно ситуации безопасности в Черном море; заседание руководящего комитета совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня относительно программы профессионального развития гражданского персонала сектора безопасности и обороны.

В июле планируется визит делегации Североатлантического совета в Украину; заседание совместной рабочей группы Украина – НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

На сентябрь запланировано заседание комитета НАТО по вопросам партнерств и коллективной безопасности (в формате Комиссии Украина – НАТО) с участием уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно прав человека и прав национальных меньшинств в Украине.

В октябре состоится заседание совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня; визит в Украину делегации Международного секретариата НАТО с целью оценки выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год.

На ноябрь запланировано заседание совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам экономической безопасности по обсуждению энергетической безопасности.

В декабре пройдет заседание комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел; и очередное заседание комитета заместителей постоянных представителей по вопросам энергетической безопасности с участием председателя правления НАК "Нафтогаз Украины";

Также на декабрь запланировано заседание комитета НАТО по вопросам партнерств и коллективной безопасности относительно оценки выполнения годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017г и подготовки проекта годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018г.