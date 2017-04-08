События

13:06 08.04.2017

СБУ пресекла деятельность группировки, организовавшей контрабанду стероидов в ЕС, США и Южную Америку

Служба безопасности Украины прекратила деятельность транснациональной преступной группировки, причастной к контрабанде анаболических стероидов.

"Злоумышленники под руководством гражданина одной из европейских стран контрабандно ввозили в Украину с территории одной из соседних стран сильнодействующие лекарственные средства с содержанием метандиенона и нандролона. Затем анаболики переправляли почтой конечным заказчикам в ЕС, США и страны Южной Америки", - сообщает в субботу пресс-центр СБУ,

По информации спецслужбы, за месяц контрабандисты пересылали до 2 тыс. почтовых отправлений стоимостью свыше $100 тыс.

Оперативники спецслужбы задержали 4 членов группировки и провели 18 обысков на территории Киевской и Одесской областей в складских помещениях, местах проживания и автомобилях контрабандистов.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ изъяли сильнодействующие лекарственные средства на сумму свыше $700 тыс., более чем $120 тыс. наличными и "черную" бухгалтерию, подтверждающую противоправную деятельность участников сделки.

Открыто уголовное производство по ч 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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