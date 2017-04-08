События

12:51 08.04.2017

Умер космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщается на сайте журнала "Новости космонавтики".

Г.Гречко родился в Ленинграде. После окончания в 1955 г. Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966 г. был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

Г.Гречко совершил три космических полета. Первый - с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля "Союз-17" и первой основной экспедиции на орбитальную станцию "Салют-4". Второй, рекордный для своего времени, - с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля "Союз-26" и первой основной экспедиции на станцию "Салют-6". Третий - с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля "Союз-Т-14" (старт) и "Союз-Т-13" (посадка) в период пересменки на станции "Салют-7".

С мая 1986 г. Г.Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 г. космонавтом-исследователем этого учреждения, а после - научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Автор мемуаров "Космонавт №34. От лучины до пришельцев".

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