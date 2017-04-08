Семь человек травмированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Полтавской области

В Полтавской области на автодороге Полтава – Диканька в результате ДТП с участием трех автомобилей, в том числе микроавтобуса, получили травмы семь человек.

Как сообщает в субботу Полтавское районное отделение полиции, в пятницу, 7 апреля, близь села Семьяновка (до 2016 г. – с.Кротенки) произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобилей "Ваз-21053" и Chery.

"По предварительной информации известно, что в результате столкновения телесные повреждения получили семеро граждан. Среди них – 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 5 пассажиров микроавтобуса (25-летняя и 29-летняя полтавчанки , 61-летняя жительница Полтавского района, и двое мужчин из Полтавы в возрасте 45 и 41 год) и 26-летний пассажир автомобиля "Ваз-21053" (житель Полтавы)", - сказано в сообщении.

Травмированные доставлены в медицинские учреждения областного центра.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).