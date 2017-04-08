В "Борисполе" задержан гражданин Китая, который вербовал украинок для оказания интимных услуг

Сотрудники Национальной полиции совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры задержали в международном аэропорту "Борисполь" 40-летнего гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, злоумышленника задержали в аэропорту "Борисполь" во время попытки переправки двух молодых женщин за пределы Украины рейсом "Киев–Алматы".

"В результате проведения предыдущих мероприятий было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для оказания услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги мужчина обещал женщинам платить 6 тыс. долл. за месяц", - сказано в сообщении.

Сейчас в отношении злоумышленника проводятся следственные действия, и избирается мера пресечения.

Также устанавливаются все возможные причастные к совершению указанного уголовного правонарушения.