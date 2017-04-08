В Киеве ночью неизвестные убили таксиста – полиция

В Киеве на бульваре Верховной Рады в ночь на субботу полицейские обнаружили тело таксиста с колото-резаными ранениями грудной клетки.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о том, что возле киоска находится мужчина с ножевыми ранениями, поступило в полицию около 02:30.

"Полицейские на улице обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле потерпевшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области , 1962 года рождения", - сказано в сообщении.

Правоохранители осмотрели место преступления и прилегающую к нему территорию, изъяли мобильные телефоны, ручку от ножа, личные вещи убитого. Кроме этого, оперативники опросили свидетелей и возможных очевидцев данного правонарушения.

"Предварительно установлено, что потерпевший работал таксистом и ночью обслуживал вызов из массива "Отрадный" на ул.Милютенко. А уже после этого прохожие нашли окровавленного мужчину и сразу же вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по выводам которой будет установлена причина смерти.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.