События

10:08 08.04.2017

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали 7 грузовиков с продуктами и медикаментами от МККК – Госпогранслужба

Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольные Киеву территории Донецкой области 12 тонн гуманитарного груза, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка проследовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Как отмечается, грузовики перевозили 12 тонн продуктовых наборов и 9,2 тонны медикаментов от Международного Комитета Красного Креста.

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