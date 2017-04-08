Ракетный удар США по Сирии уже отразился на американо-российских отношениях – СМИ

Ракетный удар, нанесенный США по авиабазе сирийских правительственных войск, внес изменения в американо-российские отношения, касающихся возможного взаимодействия в Сирии, считает газета Wall Street Journal.

Она пишет, что этот удар, направленный против президента Сирии Башара Асада, "внес изменения в динамику отношений США и России" по сирийской проблеме.

Нынешние действия Вашингтона подтвердили, что новая американская администрация отошла от боязни рискованных акций, которой страда администрация Барака Обамы, и которой в своих интересах длительное время пользовалась Россия.

По мнению издания, в США надеются, что такие решительные действия означают "начало нового подхода Вашингтона к переговорам с Москвой".

Этот поход в условиях, когда "надежды на быстрое улучшение отношений (между США и РФ - ИФ) уже отпали", может осложнить намеченный на 12 апреля визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, о чем свидетельствует официальная реакция Москвы на ракетный удар, пишет газета.

Она подчеркивает, что нанесение удара по Сирии стало сигналом всему миру о том, что США готовы более активно, чем предыдущее правительство, использовать силу, в том числе и в отношениях с Россией.