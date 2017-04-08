Застройщик территории бывшего Сенного рынка должен предоставить информацию о имеющейся разрешительной документации – Кличко

Городские власти, по инициативе общественности, провели встречу с представителями застройщика территории бывшего Сенного рынка. Последние пообещали в течение недели предоставить информацию об имеющихся разрешительных документах на проведение строительства, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"История с территорией бывшего Сенного рынка тянется уже достаточно давно. И мы по инициативе общественности провели встречу с представителями застройщика, которые пообещали в течение недели предоставить информацию об имеющихся разрешительных документов на проведение строительства", – говорится в сообщении на сайте мэра столицы в пятницу вечером.

В.Кличко отметил, что большинство ситуаций с незаконными застройками Киев получил в наследство от прошлых градоначальников и депутатов. "В результате многие стройки получили разрешение, однако у общественности есть свое видение целесообразности застройки на этих участках. И наша задача - выработать такую систему, которая бы не давала возможности вести незаконное строительство. Мы уже остановили много схем, и постепенно наводим порядок в этой сфере и продолжаем очищать Киев от незаконного строительства", - подчеркнул мэр.

Также он отметил, что решение этой проблемы зависит не только от городских властей, но и от правоохранителей, которые должны дать оценку и истории, которая произошла с депутатом Киевсовета Ольгой Балицкой, отстаивающей законность строительства в Киеве. "Заказчики этой провокации непременно должны понести ответственность за свои действия", - считает В.Кличко.