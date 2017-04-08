За прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по украинским позициям, 5 военнослужащих ранено – штаб

За минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, вследствие чего 5 украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, режима "Тишины" не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрела позиций сил АТО. Несмотря на вооруженные провокации врага украинские военнослужащие придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали. Всего за минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики открывали огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, пулеметы больших калибров и огонь снайперов применялись в районе Красногоровки. Опорные пункты украинских войск вблизи Марьинки боевики беспокоили огнем из 82-мм минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреливали позиции в Водяном, Широкино и Березовом. Пулеметы больших калибров применялись вблизи Чермалыка, по защитникам Новотроицкого бил БМП и снайперы. Морских пехотинцев ВСУ вблизи Гнутово и Талаковки обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в сторону украинских опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песков и Зайцевого, а по позициям в районе Опытного стреляли из вооружения БМП.

На Луганском направлении, по защитниках Екатериновки и Станицы Луганской боевики вели огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применялись вблизи Крымского.