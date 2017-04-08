С начала года рождаемость в Днепропетровской области снизилась на 10%

С начала 2017 года в Днепропетровской области родилось более 6,7 тысяч детей, что на 10 % меньше,чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.

"По сравнению с прошлым годом, рождаемость в области уменьшилась почти на 10%. Одна из причин - в репродуктивный возраст вошли девушки, которые появились на свет в начале 90-х. А тогда в стране также был значительный спад рождаемости», – рассказала журналистам главный акушер-гинеколог Днепропетровской области Екатерина Каира.

По ее словам в 2017 году "аист принес родителям 53 двойни", 14 женщин рожали дома. Для большинства это сознательное решение. Сейчас еще почти 17 тысяч женщин области готовятся стать мамами.

Акушерская помощь в области предоставляется в 23 родильных стационарах, среди которых перинатальные центры в Кривом Роге и Днепре.