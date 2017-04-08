В Торецке задержан бывший боевик "ДНР", который шпионил в пользу российских спецслужб – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика, который приехал в Торецк Донецкой области, чтобы шпионить за украинскими военными для российских спецслужб, сообщили в СБУ.

"Бывшего боевика террористической организации "ДНР", который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины", – говорится в сообщении на сайте пресс-службы ведомства в пятницу.

Силовики уточнили, что уроженец Донбасса в 2014г присоединился к одному из бандформирований террористов. Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре. Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017г вернулся на временно оккупированные территории, где пытался присоединиться к НЗФ. Там он получил от российских спецслужб выгодное предложение – шпионить за денежное вознаграждение против Украины.

Сотрудники СБУ задержали боевика-шпиона, когда тот прибыл в Торецк Донецкой области с заданием собирать информацию, которая могла навредить силам АТО.

Решается вопрос об открытии полицией уголовного производства по ст. 256 и 260 УК Украины. Продолжаются следственные действия.