Иванка Трамп заявила, что решение отца об ударе по Сирии вызывает у нее гордость

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что гордится решением отца, приказавшего нанести ракетный удар по Сирии после появления сообщений об атаке с использованием химоружия, которая якобы имела место в провинции Идлиб.

"Времена, в которые мы живем, взывают к сложным решениям. Я горжусь отцом, что он отказался принять эти ужасающие преступления против человечества", - написала она на своей странице в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что США нанесли в ночь на пятницу ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

США утверждают, что подвергли Сирию атаке крылатыми ракетами в ответ на предполагаемое применение сирийским правительством химоружия в районе провинции Идлиб.