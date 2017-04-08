На 197 га в зоне отчуждения запланировано высадить более 1,5 миллиона саженцев леса

На территории 197 га в зоне отчуждения весной и осенью 2017г будет высажено более 1,5 млн саженцев леса, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

"В этом году, во время весенне-осенних лесокультурных компаний в зоне отчуждения запланировано проведение мероприятий по лесовосстановлению на площади 400 га, почти половина из которых (197 га) в течение всего периода запланирована к высадке более 1,5 млн саженцев. На другой половине (203 га) начаты плановые работы по содействию возобновлению леса естественным путем", – говорится в сообщении на сайте пресс-службы ведомства в пятницу.

По словам специалистов предприятия "Северная Пуща", которые осуществляют лесо-хозяйственные работы в зоне отчуждения, погодные условия в марте позволили начать лесокультурные работы раньше, чем было запланировано.

"Лес в зоне отчуждения занимает 70% всей площади и имеет важное значение. Выращивание и высадка насаждений способствует восстановлению биологического разнообразия и рационального использования существующих природных комплексов и их отдельных компонентов в зоне отчуждения, а также предотвращает вынесению радионуклидов за пределы зоны отчуждения", - отметил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

На сегодня, в зоне отчуждения уже высажено более 0,5 млн саженцев на площади 70 га (с расчета 8 тыс. шт. на 1 га). За период весенней лесокультурной кампании запланировано провести посадки лесных культур на площади 120 га. Остальное будет выполнено осенью.

Запланированная площадь под высадку молодых растений в 2017 году в 2 раза превышает прошлогоднюю, которая составляла 113 га.

Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная – более 70% общего количества. В зависимости от типа лесорастительных условий используются и прочие породы, в частности дуб, береза и др.