У экзопланеты земного типа впервые нашли атмосферу

Астрономы из Великобритании, Швеции, Германии и Италии впервые обнаружили следы атмосферы у экзопланеты земного типа. Состав атмосферы не удалось установить, но, по словам авторов, ее спектральные характеристики хорошо описываются смесью воды и метана, пишет сайт N+1 со ссылкой на The Astronomical Journal.

Ранее астрономы наблюдали атмосферы лишь у значительно более крупных объектов — горячих юпитеров. На сегодняшний день открыто около трех тысяч экзопланет. Большая их часть — гигантские объекты с массами, порядка массы Юпитера и более. Но с точки зрения возможности существования жизни перспективными являются планеты земного типа, которые гораздо сложнее обнаружить.

Что представляет собой экзопланета

В новой работе исследователи выбрали в качестве объекта исследования транзитную экзопланету земного типа. Она расположена сравнительно недалеко - в 39 световых годах от Земли. Она обращается около красного карлика GJ 1132, расположенного в созвездии Паруса. Планета была открыта сравнительно недавно - два года назад, и, по мнению первооткрывателей, может обладать атмосферой. Вместе с тем, равновесная температура ее поверхности составляет 600 кельвинов, поэтому она не пригодна для жизни.

Масса GJ 1132b в 1,6 раз больше земной. Ее радиус превышает радиус Земли в 1,4 раза. Планета располагается всего в двух миллионах километров от звезды, а ее период обращения составляет 1,6 дня.

Как велось исследование

Исследователи провели детальные наблюдения девяти транзитов экзопланеты перед диском звезды с помощью 2,2-метрового телескопа в Южной европейской обсерватории (Чили). Каждый транзит астрономы анализировали сразу в семи различных спектральных диапазонах: четырех оптических и трех инфракрасных. Для каждого диапазона исследователи оценили видимый диаметр экзопланеты.

Оказалось, что видимый диаметр в одном из инфракрасных диапазонов со статистической значимостью четыре сигма превышает диаметр, полученный из оптических наблюдений. По словам авторов, это говорит об уверенном обнаружении атмосферы экзопланеты. Ученые отмечают, что непрозрачность атмосферы для инфракрасного излучения может объясняться наличием в ней воды, метана или других веществ.

Значение работы

Астрономы считают, что обнаружение атмосферы у красного карлика — важный результат. Многие исследования отмечают, что красные карлики слишком активны и вспышки на их поверхности могут полностью сметать атмосферу экзопланет, делая их непригодными для жизни. GJ 1132b выступает в роли контрпримера для таких утверждений.

К красным карликам относятся звезды TRAPPIST-1 и Проксима Центавра, в обитаемых зонах которых недавно были обнаружены экзопланеты земного типа.

По материалам: N+1, interfax.ru