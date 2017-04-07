СБУ предотвратила нелегальное изготовление и сбыт огнестрельного оружия

В Харькове и Сумах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали двух организаторов нелегального бизнеса по изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители установили, что злоумышленники в областях наладили переоборудование стартовых и газовых пистолетов и револьверов в боевые. Они по местам жительства организовали полный цикл изготовления, закалки и подгонки деталей, которых не хватало. Дельцы, в частности, изготавливали нарезные стволы, затворы, бойки, патроны. Клиентов организаторы подыскивали через Интернет, после поступления оплаты на платежные карточки, они присылали заказчику товар почтовым отправлением.

Оперативники спецслужбы с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали двух организаторов нелегального бизнеса в Харькове и Сумах. Во время обысков по местам их проживания сотрудники СБ Украины изъяли четырнадцать единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе заводские и переоборудованые пистолеты и револьверы, пистолет-пулемет ППШ, винтовку Мосина, запчасти и комплектующие, гранату РГД-5 и полтысячи патронов. Правоохранители обнаружили металлообрабатывающие станки для изготовления комплектующих и патронов различного калибра. У дельцов также изъято восемьдесят тысяч гривен, банковские карточки для расчетов с клиентами и документы об осуществлении почтовых отправлений заказчикам.

Один из задержанных – гражданин России, который живет в Харькове. Он является активным сторонником так называемого "русского мира" и членом российской организации "Сибирское казачье войско".

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.