События

22:37 07.04.2017

Полиция Швеции сообщила о задержании подозреваемого в причастности к теракту в центре столицы

Полиция Швеции арестовала одного человека, подозреваемого в причастности к теракту, в ходе которого грузовик совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, число погибших в результате теракта возросло до четырех человек.

Данные о количестве жертв расходятся. Так, медики сообщали об одном погибшем, тогда как власти страны заявляли о двух жертвах. В свою очередь шведские СМИ ранее сообщили, что погибли пять человек.

По данным медиков, еще 15 человек пострадали, девять из них - серьезно.

В пятницу в центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу людей на центральной улице Дроттнинггатан. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент терактом.

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