Порошенко обсудил с делегацией Европарламента перспективы завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

На встрече Президента Украины Петра Порошенко с делегацией Европейского Парламента во главе с председателем Комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистер стороны обсудили перспективы завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Были обсуждены перспективы завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пути раскрытия потенциала углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, включая одобрение Европарламентом дополнительных автономных торговых преференций Украине, а также вопросы энергетической безопасности европейского континента", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Глава государства выразил глубокую благодарность Европейскому парламенту за одобрение 6 апреля решения о введении Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

"Это решение стало четким подтверждением мощной поддержки со стороны Европарламента европейского будущего нашего государства", подчеркнул П.Порошенко.

Также лидер Украины высоко оценил активную позицию Европарламента по защите прав человека во временно оккупированном Крыму и поддержки усилий по деоккупации полуострова и его возвращения под суверенитет Украины.

Вместе с тем, стороны отметили необходимость принятия конкретных мер для повышения эффективности противодействия российской дезинформационной кампании в Европе.