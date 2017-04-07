События

21:31 07.04.2017

Из-за подорожания электроэнергии в Киеве планируют повысить проезд в метро

В текущем году проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. Планирование повышения тарифов связано с подорожанием электроэнергии, сообщила ТСН.

"Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", – говорится в сообщении на сайте ТСН.ua со ссылкой на интервью с заместителем руководителя киевского метро Дмитрием Пеклуном.

По его словам, это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. "Предприятие не может себе позволить работать в убыток", - добавил Д.Пеклун.

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