Задержаны подполковник и майор полиции, отобравшие у воров похищенные ими ранее деньги и драгоценности на $2млн

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Внутренней безопасностью Нацполиции Украины задержали 40-летнего подполковника и 33-летнего майора полиции, которых подозревают в разбое и завладении имуществом в крупных размерах (ч.4.ст.187 УК Украины).

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры в Харьковской области, основанием для открытия уголовного производства стало обращение жительницы Днепропетровской области, которая в апреле прошлого года подала заявление об ограблении.

"Она сообщила, что у нее украли более $1,4млн и 150тыс.евро, а также золотых изделий на общую сумму около $200 тыс.", - говорится в сообщении.

Первоначально полиция начала расследование по ст. 185 (кража) УК Украины. Через месяц правоохранителям удалось установить личности похитителей и их местонахождение. Ими оказались два брата, которые скрывались с "добычей" в одном из райцентров области.

"Правоохранители приехали в арендованное подозреваемыми жилье, провели арест, надели на них наручники. Однако потом забрали украденные ранее деньги и драгоценности себе, а злоумышленников отпустили. Угрожая мужчинам физической расправой, приказали немедленно исчезнуть - выехать за пределы Днепропетровщины и молчать", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По информации главы Нацполиции Сергея Князева, один из похитителей был сожителем женщины, обратившейся в полицию. Деньги и ценности, которые он украл, передал им на хранение харьковский бизнесмен.

"Около $1,5млн, крупную сумму в евро и золотые изделия они хранили в вольере. Потом сожитель украл эти деньги, оставив дома жену с собакой", - сказал С.Князев на брифинге в Харькове в пятницу.

Он также сообщил, что значительную часть денег, отобранных у похитителей, полицейские успели потратить до того, как их задержали.

"Работниками внутренней безопасности и прокуратуры зафиксированы факты приобретений и регистрации на родственников большого количества имущества, большая часть денег была использована", - сказал С.Князев.

Он также пообещал, что в ближайшее время задержанные полицейские будут уволены. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.