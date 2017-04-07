ТРК «Украина» не должно показывать телесериал «Горькое счастье»

Государственное агентство Украины по вопросам кино обращает внимание телеканала «Украина» на неприемлемость демонстрации в эфире канала уже проанонсированного телесериала «Горькое счастье» в связи с отсутствием действующего прокатного удостоверения.

Как сообщает пресс-служба Госкино, в связи с получившей огласку в прессе с информацией о демонстрации телесериалов на ТРК «Украина» агентство инициирует дополнительную проверку телесериалов «Забытая женщина» и «Чужое счастье» на предмет соответствия закона Украины «О кинематографии».

В сообщении отмечается, что телесериал «Забытая женщина», права на который принадлежат ООО «ABC фильм Украины» и компании ABC Film Sp.z.o., согласно предоставленным производителем документам, фото-, видео- и другим доказательствам, произведен на территории Украины в 2016 г.

Телесериал «Чужое счастье», права на который принадлежат ООО «Кинокомпания Фильм Стрим» и компании ABC Film Sp.z.o., согласно предоставленным производителем документам, а также фотодоказательствам, произведен на территории Украины в 2017 г.

На основе наличия этих документов Госкино приняло решение о выдаче прокатных удостоверений этим сериалам.

В то же время госрегистрация телесериала «Горькое счастье», права на который принадлежали ООО «Кинокомпания Фильм Стрим» и компании ABC Film Sp.zo, была отменена 24 ноября 2016 г., а следовательно, выданное прокатное удостоверение признано недействительным в связи с выявлением в документах , представленных субъектом кинематографии, недостоверных сведений.

ТРК «Украина» входит в холдинг "Медиа группа Украина" наряду с телеканалами "НЛО TV", "Футбол 1"/"Футбол 2", "Индиго", "34 канал", "Донбасс".

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.