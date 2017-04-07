Шведская полиция опровергла слова премьера об аресте подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

Полиция Швеции опровергла заявление премьер-министра страны, о том, что после теракта в Стокгольме арестован подозреваемый, сообщают в пятницу шведские СМИ.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что подозреваемый в теракте взят под стражу.

В пятницу в центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу людей на центральной улице Дроттнинггатан.

По официальным данным, два человека погибли, есть раненые. При этом полиция сообщает о трех погибших, тогда как шведские СМИ уже сообщили о гибели пяти человек.

Премьер-министр С.Лёвен уже назвал инцидент терактом.