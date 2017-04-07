Боевики продолжают обстреливать украинские позиции и ранили двух военных, но ВСУ строго соблюдают режим "тишины"

Боевики продолжили нарушать режим "тишины" и с начала суток совершили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получили двое бойцов ВСУ, однако украинские военные огонь в ответ не открывали, сообщает пресс-центр штаба АТО в пятницу вечером.

"На Донецком направлении, по защитникам Верхнеторецкого противник применил минометы калибра 82мм и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Авдеевки, вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям поблизости от населенного пункта Пески - из противотанковых гранатометов", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

Кроме этого вблизи Мариуполя, из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Из пулеметов крупного калибра обстреливал позиции под Новогригорьевкой и Чермалыком и огнем из стрелкового оружия беспокоил бойцов ВСУ у Новотроицкого.

На Луганском направлении боевики из автоматических гранатометов обстреливали опорные пункты в районе Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Крымского.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в пресс-центре.