Грузовик, с помощью которого совершен теракт в Швеции, угнан у пивоваренной компании - СМИ

Грузовик, на котором был совершен наезд в толпу людей в Стокгольме, принадлежал шведской пивоваренной компании Spendrups и был угнан, сообщают в пятницу местные СМИ.

"Это один из наших грузовиков для дистрибуции. Во время доставки в ресторан Caliente кто-то запрыгнул в кабину водителя и угнал автомобиль, пока водитель разгружал товар", - цитируют СМИ представителя компании.

В пятницу в центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу людей на центральной улице Дроттнинггатан. По предварительным данным, минимум два человека погибли, есть раненые. Сейчас полиция Швеции эвакуирует людей из центра столицы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент терактом.