Аваков пообещал "тотальную проверку" обвинений в адрес командира роты спецназа полиции Донетчины Голубана

Министра внутренних дел Арсен Аваков пообещал тщательное расследование обвинений в сепаратизме и убийстве украинских военных, которые прозвучали со стороны ряда народных депутатов в адрес полковника полиции, командира роты спецназа ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Юрия Голубана.

"Если полковник Голубан в чем-то замешан и обвинения, которые выдвигаются ему, подтвердятся, он должен отвечать, это очевидно… Голубан пройдет и полиграф, и полную тотальную проверку всех обвинений, которые ему выдвигают, и если виноват – ответит. Но если нет, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас дал по губам тем негодяям, которые позволяют себе цитировать террориста Ходаковского (одним из оснований для обвинений в адрес Ю.Голубана стало видео, обнародованное "ДНРовцем" Александром Ходаковским – ИФ)", - сказал А.Аваков в пятницу на брифинге в аэропорту "Харьков".

Министр подчеркнул, что проверку обвинений будет проводить не только внутренняя безопасность Нацполиции, но и Генпрокуратура, и СБУ.

Как сообщалось, по данным полиции, около 19:00 14 марта через блокпост на въезде в г.Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, отказавшихся проходить стандартную проверку и спровоцировавших конфликт. "В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение к закону, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности. Присутствующий на месте народный депутат (Владимир Парасюк – ИФ) начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских. Полиция приняла меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации", - проинформировали в полиции.

По словам Ю.Голубана, "нардеп Парасюк и с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. Когда у одного него это не удалось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне. По сути гражданин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции.

По его данным, во время конфликта пострадали семеро сотрудников полиции: пять – бойцы роты спецназначения и двое - сотрудники Славянского отдела полиции. "Сотрудник спецподразделения был сбит машиной народного депутата, сейчас он доставлен в больницу. Еще двое полицейских получили телесные повреждения, два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом, получили серьезные ожоги лица", - сообщил Ю.Голубан.

На следующий день Ю.Голубан, а также еще трое сотрудников Донецкого главка полиции, прибыли в Киев, в сопровождении нардепа от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко зашли в зал заседаний парламента. После этого Ю.Голубан с трибуны парламента во время так называемых "депутатских сборов", которые после закрытия пленарного заседания Верховной Рады решили провести ряд нардепов, рассказал свою версию произошедших на блокпосту у Славянска событий.

Вечером того же дня в эфире одного из украинских телеканалов нардеп Игорь Луценко обвинил Ю.Голубана в "убийстве наших бойцов под Карловкой", назвав полицейского сепаратистом. "Есть такой сепаратист, который убивал наших бойцов под Карловкой, Юрий Голубан. Так вот его завели, чтобы он выступал с трибуны украинского парламента. Вот таких вот кадров понабирал господин (глава МВД Арсен – ИФ) Аваков к себе в Беркут, эти все новые так называемые вновь структуры, и вот такие кадры там сейчас работают, и сейчас других не нашлось, чтобы только таких вот завести на парламентскую трибуну, чтобы они выступали", - сказал И.Луценко.

В четверг, 16 марта, вечером в пресс-службе МВД Украины сообщили, что Ю.Голубан подал иск в суд на И.Луценко об опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства и деловой репутации.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении Ю.Голубана орденом "За заслуги" III степени.