Экс-начальник ГАИ Киева Макаренко экстрадирован из РФ в Украину – Луценко

Российская сторона экстрадировала в Украину бывшего начальника киевской ГАИ Николая Макаренко, находившегося в международном розыске за коррупционную деятельность и задержанного в московском аэропорту "Домодедово" в сентябре минувшего года.

"Так накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системные взяточничество", - написал в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Н.Макаренко находится в розыске лиц, скрывающихся от органов прокуратуры, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.3 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).