Число айсбергов в Северной Атлантике резко выросло, суда вынуждены отклоняться от маршрутов

Число айсбергов в Северной Атлантике на этой неделе увеличилось примерно до 450 с 37 неделей ранее, что заставляет суда резко замедлять ход или менять маршрут, сообщает Associated Press со ссылкой на данные международного ледового патруля Береговой охраны США.

Столь большое количество айсбергов необычно для начала апреля - чаще всего таких значений показатель достигает лишь к концу мая или началу июня, эксперты объясняют его влиянием глобального потепления и сильными ветрами.

Ледовый патруль проводит замеры в районе Большой Ньюфаундлендской банки - обширной шельфовой отмели в Атлантическом океане, у острова Ньюфаундленд, где сталкиваются холодное Лабрадорское течение и теплый Гольфстрим. В среднем в начале апреля число айсбергов здесь не превышает 80.

"Титаник" в 1912 году столкнулся с айсбергом и затонул, немного не дойдя до Большой Ньюфаундлендской банки. Через этот регион проходит больше число пассажирских, торговых, рыболовецких и военных судов. Международный ледовый патруль был создан после гибели "Титаника" для своевременного предупреждения судов об опасности.

Крюк из-за необходимости обойти опасный участок может составлять до 650 км, пишет The Guardian. Для крупных грузовых судов это больше суток дополнительного времени в пути.

"Из-за этого всё становится дороже: сжигается больше топлива, уходит больше времени, нагрузка на оборудование возрастает", - заявил председатель совета директоров судоходной компании Oceanex Сид Хайнс. По его словам, "год выдался неординарный".

Глава международного ледового патруля Габриэль Макрат отметила, что в ее практике никогда не было столь резкого увеличения числа айсбергов. Она прогнозирует, что этот год, как и три предыдущих, будет отличаться "экстремальным количеством льда".