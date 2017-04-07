События

17:58 07.04.2017

Винница, Харьков и Луцк стали лидерами рейтинга областных центров, Киев на 16-м месте – исследование

Винница, Харьков и Луцк стали лидерами рейтинга областных центров Украины по уровню удовлетворенности качеством услуг, столица заняла 16-е место, свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Исследование, которое было презентовано в пятницу в Киеве, учитывало удовлетворенность жителей города качеством услуг в 22 сферах (безопасность, медицина, образование, удовлетворенность местными властями и др.).

Максимальный уровень удовлетворенности соответствует 5 баллам.

Так, по результатам опроса, Винница набрала 3,5 балла; Харьков и Луцк - по 3,5 баллов; Ривне и Тернополь - по 3,2 балла; Мариуполь, Хмельницкий, Ивано-Франковск - по 3,1 балла; Львов, Житомир, Полтава, Черкассы, Чернигов, Северодонецк - по 3 балла; Днепр - 2,9 балла; Киев, Кропивницкий, Запорожье, Одесса, Суммы, Черновцы, Николаев, Ужгород - по 2,8%, Херсон - 2,7 балла.

Представитель группы "Рейтинга" Игорь Тищенко на брифинге в пятницу отметил, что Винница возглавляет рейтинг третий год подряд.

Вместе с тем он сказал, что киевляне больше других путешествуют за границу, что могло повлиять на оценку их города, поскольку требования к уровню жизни выше, чем у тех, кто не был за границей.

Исследование проводилось в конце февраля - начале марта путем опроса жителей областных центров (кроме Крыма и в Донецкой области - Мариуполя, в Луганской - Северодонецка). Всего опрошено 19,2 тыс. респондентов, по 800 человек в каждом из городов.

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