События

17:47 07.04.2017

Премьер Швеции назвал терактом инцидент с грузовиком в центре Стокгольма

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом, сообщили в пятницу местные СМИ.

"Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака", - приводят они слова премьера, сказанные в ходе пресс-конференции.

С.Лёвен отметил, что удалось задержать подозреваемого в совершении наезда на людей в центре Стокгольма. Он также подтвердил, что двое погибли в результате происшедшего.

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