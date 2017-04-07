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17:33 07.04.2017

Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков

В ходе совместной международной операции правоохранительных органов Украины и Молдовы было предотвращено убийство бывшего вице-премьера Молдовы, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы реализовали совместную международную операцию, которую проводили совместно с МВД Молдовы по предотвращению заказного убийства бывшего вице-премьера Молдовы господина Приходько и синхронно мы задержали организаторов этого убийства", - сказал А.Аваков на брифинге а аэропорту "Харьков" в пятницу.

В то же время, в обнародованном на сайте МВД Украины сообщении отмечается, что было предотвращено "убийство бывшего вице-премьер-министра Молдовы, крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка".

Участвовавший в брифинге в Харькове глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что силовая фаза задержания участников международной преступной группировки была закончена в 14.00 пятницы.

"В Кишиневе были задержаны исполнители этого преступления, у них было изъято оружие. Сейчас проводятся обыски мероприятия, изъяты деньги и другие вещественные доказательства. В Киеве в это время представители Национальной полиции совместно с Госпогранслужбой… задержали организаторов", - сказал С.Князев.

Он также спрогнозировал, что до конца дня документы для избрания меры пресечения задержанным будут подготовлены и направлены в суд.

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