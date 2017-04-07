Оптимальное место для мусороперерабатывающего завода во Львове французские эксперты определят до мая

До конца апреля французские эксперты из фирмы "Эжис" определят оптимальное место для завода по переработке отходов во Львове, сообщил в еженедельном обращении к жителям Львова городской голова Андрей Садовый.

"До конца апреля французские эксперты завершат анализ всех возможных участков для строительства завода по переработке мусора и определят конкретное и наиболее оптимальное место для его строительства", – сказал мэр Львова в обнародованном в пятницу обращении.

По его словам, параллельно сотрудники "Эжис" совместно с украинскими экспертами "финализируют работу над техническими характеристиками завода".

"После определения места начнется разработка проектных решений с привязкой к территории и финальным шагом станет разработка документов для объявлений международного тендера на строительство первого в Украине завода по глубинной переработке мусора", – добавил А.Садовый.

Кроме того, эксперты "Эжис" за две недели предоставят план неотложных противоаварийных работ на Грибовичском полигоне.

Как сообщалось, Львовский горсовет и французская компания "Эжис" подписали меморандум, согласно которому компания разработает для Львова проект рекультивации Грибовичского полигона а также проект нового комплекса для переработки отходов. Финансирование работ будет осуществлено за счет гранта французского правительства на сумму 650тыс. евро.