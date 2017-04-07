События

16:58 07.04.2017

В Киеве задержан бывший протоиерей, пытавшийся продать за $0,5 млн церковные реликвии митрополита Владимира

Прокуратура Киевской области задержала бывшего протоиерея, который пытался продать за 0,5 млн долл. старинные церковные реликвии, которые принадлежали покойному предстоятелю Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Владимиру (Сабодану), сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Церковные реликвии были похищены из дома личного помощника ныне покойного митрополита Владимира – Александра Драбинко, сообщил Ю.Луценко в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь прокуратура Киевской области на странице в Фейсбук сообщила, что бывший протоиерей был задержан 6 апреля в центре Киева. По информации прокуратуры, он пытался продать за 0,5 млн долл. 21 старинную церковную реликвию, которую, в частности, лично носил митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

"Установлено, что в марте 2016 года неизвестные лица похитили из дома А.Драбинко, который в свое время был личным секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Владимира, два сейфа, в которых хранились церковные реликвии. По предварительным подсчетам стоимость похищенных вещей составляет более 15 млн грн", - сообщает прокуратура.

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего священника во время сбыта церковных религий.

В это же день по месту проживания злоумышленника был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, похожие на ножи, охотничье оружие, иконы и другие вещи.

Задержанному бывшему священнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 198 (сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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