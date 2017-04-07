Правоохранители вскрыли схему незаконного возмещения НДС на 160 млн грн, созданную чиновниками ГФС в Киевской области

Сотрудники Генпрокуратуры при оперативном сопровождении СБУ предотвратили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в сумме 160 млн грн, 100 млн грн из которых уже прошли процедуру согласования в органах Госфискальной службы (ГФС) в Киевской области.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, должностные лица из числа руководящего состава Броварской объединенной государственной налоговой инспекции (ОГНИ) и ГУ ГФС в Киевской области, злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы сорганизовались для создания противоправной схемы, направленной на незаконное возмещение НДС субъектам хозяйствования Киевской области. В результате неправомерно была сформирована и заявлена к бюджетному возмещению сумма НДС общим объемом более 160 млн грн, что могло причинить тяжкие последствия интересам государства.

В уголовном производстве были проведены обыски в служебных помещениях и по месту жительства руководителей ГУ ГФС в Киевской области, Броварской ОГНИ, в офисных помещениях и по домашним адресам субъектов хозяйствования.

В ходе следственных действий обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступные намерения должностных лиц фискальных органов и имеющие значение вещественные доказательства в уголовном производстве.

Кроме того, в служебных помещения и по месту жительства руководителей ГУ ГФС в Киевской области были обнаружены и изъяты более $100 тыс. и EUR180 тыс., не отраженных в электронных декларациях.

Вместе с тем генпрокурор Украины Юрий Луценко в своей странице в "Фейсбук" отметил, что обыски также были проведены по адресам офисов шести предприятий, которым должны были возместить 160 млн грн НДС.

"Проведены обыски по месту работы и жительства руководителей Броварской налоговой и в "офисах" шести предприятий, зарегистрированных по одному адресу - свинарник (помещение свинофермы), которым должны возместить 160 млн грн НДС", - написал он.