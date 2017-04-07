Генпрокуратура провела более 30 обысков в рамках расследования причастности чиновников ГФС к неуплате налогов предприятиями S.Group

Генеральная прокуратура Украины провела более 30 обысков в городах Киев, Днепр и Одесса, а также в Киевской и Днепропетровской областях в рамках расследования о содействии чиновников Государственной фискальной службы (ГФС) в уклонении от уплаты налогов предприятиями группы S.Group.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины, управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования проверяется причастность должностных лиц ГУ ГФС в Днепропетровской области к содействию руководителям и владельцам некоторых предприятий (группа компаний S.Group) в организации и использовании механизма уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем дачи указаний работникам структурных подразделений, в сокрытии выявленных фактов незаконной хозяйственной деятельности, формирование затрат для зарегистрированных обществ на сумму свыше 127 млн грн, в результате чего незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на общую сумму 21,2 млн грн", - сообщает пресс-служба.

С целью проверки полученных сведений и показаний свидетелей в уголовном производстве, 6 апреля 2017 года на территории Киевской области, Киева, Днепропетровской области, Днепра и в Одессе проведено более 30 обысков у лиц и на предприятиях, причастность которых к совершению уголовного правонарушения проверяется.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, 6 апреля Генпрокуратура Украины сообщила, что проводит обыски на ряде объектов, связанных с деятельностью корпорации S.Group.

Ранее со ссылкой на пресс-службу депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки сообщалось, что в четверг, 6 апреля, правоохранители проводят обыски в офисах, во всех филиалах и на производствах крупного украинского производителя снеков – корпорации S.Group в Киеве и Днепре. "Они взломали двери, ворота зданий, беспощадно разгромили серверную. Силовики сами закрылись в офисах днепропетровской организации Радикальной партии и корпорации S.Group, и никого туда не пускают", - говорится в сообщении депутата.

В феврале 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры проводил обыски в офисных помещениях группы компаний S.Group в Днепре.

По ее словам, следственные действия проводились в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК), покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах - 110 млн грн (ч.5 ст.191 УК) и служебного подлога (ст.366 УК).

Л.Сарган подчеркнула, что в данных действиях сотрудников Генпрокуратуры отсутствует какая-либо политическая подоплека.

Как известно, основателем S.Group является народный депутат от Радикальной партии С.Рыбалка.