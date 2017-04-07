Создание в Украине антикоррупционных судов неоправданно – глава Верховного Суда

Создание специализированных антикоррупционных судов в настоящее время неоправданно, считает глава Верховного Суда Украины Ярослав Романюк.

"Наше мнение не было учтено, хотя мы остались при своем мнении. В нынешних условиях неоправданным является создание антикоррупционного суда", - сказал он на конференции "Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы?" в Киеве в пятницу.

По данным Я.Романюка, согласно статистике Верховного Суда, доля антикоррупционных дел ежегодно сокращается на 30-40%.

"Если такую тенденцию прослеживать дальше, то не понятно, для чего мы создаем такую грузную структуру (антикоррупционный суд - ИФ). Мы не видим там (в антикоррупционных делах - ИФ) никаких сложных дел. Да, существуют сложные дела, схемы выведения бюджетных средств, но на сегодня в судебной системе таких дел не наблюдается. Есть какие-то несложные преступления – получение взятки или превышение полномочий, которые совершают, как правило, сельские головы, работники Национальной полиции, прокуроры или судьи, но это не составляет какой-то особенной категории дел. Такие преступления всегда успешно рассматривали существующие суды", - сказал он.

В качестве примера Я.Романюк привел случай, когда во Львове представители полиции, выехав на место происшествия, завладели ключами от квартиры и автомобиля погибшего мужчины, а затем и его имуществом.

"Неужели такое преступление составляет какую-то сложность для рассмотрения местным судом? Вместе с тем это будет составлять сложность для рассмотрения в антикоррупционном суде, так как участникам процесса придется ехать в столицу. Несмотря на то, что количество антикоррупционных органов в Украине становится все больше, ожидаемого эффекта от их деятельности не наблюдается", - сказал он.

Вместе с тем Я.Романюк выразил мнение, что специализированные антикоррупционные суды могли бы существовать в форме палаты в составе областных апелляционных судов.

При этом он отметил, что в Европе антикоррупционные суды не распространены.

"Мне кажется, что своей внешнеполитический вектор мы уже определили: наш путь - в Европу, а в Европе антикоррупционные суды есть в Словакии, Болгарии и Сербии. И в этих странах констатируют, что их создание в свое время было ошибкой. Это было неоправданно, они сейчас незаняты. В Словакии такой суд может рассматривать дела относительно попытки бесплатного проезда при помощи удостоверения госслужащего в общественном транспорте. Такую цель мы преследуем?", - сказал он.

Как сообщалось, Высший совет правосудия, рассмотрев проект закона "Об антикоррупционных судах" (№6011), пришел к выводу о нецелесообразности принятия этого закона как противоречащего Конституции Украины.

Согласно тексту меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, закон об антикоррупционных судах должен быть принят Верховной Радой до середины июня 2017 года, а работа таких судов должна начаться до конца марта 2018 года.