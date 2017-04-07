События

15:18 07.04.2017

Следователь полиции Киева вымогал у подозреваемого $10тыс. - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили в вымогательстве $10тыс. следователя одного из районных управлений полиции Киева.

"Правоохранители установили, что полицейский через посредника требовал деньги от жительницы Киева за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество. Оперативники СБ Украины задокументировали передачу злоумышленникам задатка", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

При получении основной части суммы в размере 8,5тыс. евро сотрудники спецслужбы задержали посредника на одной из заправочных станций в Голосеевском районе столицы. Следователя правоохранители "взяли" в служебном кабинете.

Открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Сейчас проходят обыски по месту работы взяточника и его возможных сообщников.

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