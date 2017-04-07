Во Львове в пятницу возобновляют отопительный сезон – горсовет

Во Львове в пятницу, 7 апреля, возобновляют отопительный сезон в связи со снижением температуры воздуха, сообщают во Львовском городском совете.

Как сообщает пресс-служба горсовета, по данным синоптиков, в пятницу во Львове 3-9 градусов тепла, в субботу – 2-11 выше ноля.

Как сообщалось ранее, 31 марта городской голова Львова подписал распоряжение о приостановке отопительного сезона в связи с резким повышением температуры.

В это время отопление получали 5 бюджетных учреждений – две больницы, два детских дома и хоровая школа "Дударик".