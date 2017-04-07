Украина, Германия и Франция на переговорах в Минске осудили нарушение боевиками договоренности о перемирии на Донбассе с 1 апреля

Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции на переговорах в Минске 6 апреля осудили нарушение боевиками перемирия с 1 апреля текущего года, сообщает пресс-служба президента со ссылкой на результаты переговоров дипломатических советников в Минске.

"Украинская, немецкая и французская сторона осудили нарушение поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 года в соответствии с решением трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Согласно информации, во время консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации Минских соглашений и отметили приоритетность выполнения компонентов безопасности.

"Стороны выступили за немедленную консолидацию "режима тишины" на Донбассе", - говорится в сообщении.

Также речь шла об отводе тяжелых вооружений, безопасных условиях для работы представителей СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставлении им доступа по всей оккупированной территории. "Российскую сторону призвали предпринять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей миссии", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности накануне Пасхальных праздников. В очередной раз было поддержано, что освобождение заложников требует неотложного решения", - сообщает пресс-служба.

Украинская сторона подчеркнула, что последние шаги России и боевиков на Донбассе, в частности экспроприация украинских предприятий и признание незаконных документов, противоречат минским соглашениям и угрожают процессу урегулирования.

"Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках Нормандского формата с целью согласования "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей", - сказано в сообщении.