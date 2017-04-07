События

14:53 07.04.2017

Глава Минфина Украины: размер стипендии возрастет, но число ее получателей уменьшится

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что размер академических стипендий для студентов высших учебных заведений будет увеличиваться, а количество получателей таких выплат - уменьшаться.

"Дальше будем двигаться – нравится или не нравится, я свою позицию не поменяю. Дальше будем двигаться по увеличению суммы академических стипендий тем, кто учится хорошо – они получат большую стипендию... А общее число получателей стипендии будет уменьшаться, потому что это правильно и справедливо", - сказал он, выступая на форуме "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" в Киеве в пятницу.

По словам министра, те, кто хотят учиться и достигают высоких результатов, должны получать высокую стипендию.

"Мы этого достигли, разделив социальную и академическую стипендии", - добавил А.Данилюк.

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