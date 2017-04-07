События

14:23 07.04.2017

Гражданин РФ, живущий в Харькове, организовал нелегальное изготовление и сбыт огнестрельного оружия – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали двух подозреваемых в организации нелегального бизнеса по изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов в Харькове и Сумах.

"Один из задержанных - гражданин России, проживающий в Харькове. Он является активным сторонником так называемого русского мира и членом российской организации "Сибирское казачье войско", - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли 14 единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе заводские и переоборудованы пистолеты и револьверы, пистолет-пулемет ППШ, винтовку Мосина, запчасти и комплектующие, гранату РГД-5 и полтысячи патронов. Правоохранители обнаружили металлообрабатывающие станки для изготовления комплектующих и патронов различного калибра.

Кроме того, было изъято 80 тыс.грн, банковские карточки для расчетов с клиентами и документы об осуществлении почтовых отправлений заказчикам.

По данным СБУ, подозреваемые наладили переоборудование стартовых и газовых пистолетов и револьверов в боевые. Они по месту жительства организовали полный цикл изготовления, закаливания и подгонки недостающих деталей. В частности, они изготавливали нарезные стволы, затворы, бойки, патроны. Клиентов подыскивали через Интернет, после поступления оплаты на платежные карточки заказчик получал товар по почте.

Открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

ВАЖНОЕ

Украина, Германия и Франция на переговорах в Минске осудили нарушение боевиками договоренности о перемирии на Донбассе с 1 апреля

Турчинов считает ракетный удар США в Сирии адекватной и своевременной реакцией

Пятеро бойцов ВСУ ранены в зоне АТО в четверг

НАТО учится противостоять гибридным угрозам на украинском опыте - замгенсека НАТО

Госпредприятие "Документ" в полном объеме возобновило свою работу

ПОСЛЕДНЕЕ

Удары США по военной базе в Сирии предназначены для сдерживания дальнейшего применения химического оружия - представитель Могерини

Порошенко выделил гранты в поддержку исследований молодых ученых в 2017 году

Следователь полиции Киева вымогал у подозреваемого $10тыс. - СБУ

Во Львове в пятницу возобновляют отопительный сезон – горсовет

Генпрокуратура может открыть дело в связи с освобождением экс-беркутовца Гончаренко из-под стражи

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5647.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА