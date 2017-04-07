Гражданин РФ, живущий в Харькове, организовал нелегальное изготовление и сбыт огнестрельного оружия – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали двух подозреваемых в организации нелегального бизнеса по изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов в Харькове и Сумах.

"Один из задержанных - гражданин России, проживающий в Харькове. Он является активным сторонником так называемого русского мира и членом российской организации "Сибирское казачье войско", - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли 14 единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе заводские и переоборудованы пистолеты и револьверы, пистолет-пулемет ППШ, винтовку Мосина, запчасти и комплектующие, гранату РГД-5 и полтысячи патронов. Правоохранители обнаружили металлообрабатывающие станки для изготовления комплектующих и патронов различного калибра.

Кроме того, было изъято 80 тыс.грн, банковские карточки для расчетов с клиентами и документы об осуществлении почтовых отправлений заказчикам.

По данным СБУ, подозреваемые наладили переоборудование стартовых и газовых пистолетов и револьверов в боевые. Они по месту жительства организовали полный цикл изготовления, закаливания и подгонки недостающих деталей. В частности, они изготавливали нарезные стволы, затворы, бойки, патроны. Клиентов подыскивали через Интернет, после поступления оплаты на платежные карточки заказчик получал товар по почте.

Открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.