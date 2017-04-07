Владельцу "пиратского" сайта прокуратура Киева сообщила о подозрении

Киевская местная прокуратурой №2 совместно с сотрудниками киберполиции разоблачила деятельность "пиратского" веб-сайта и объявила его владельцу подозрение в нарушении авторских прав, причинившем ущерб в особо крупном размере.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры г.Киева, владельцы данного сайта на протяжении длительного времени нарушали авторские права известных в мире компаний Warner Bros Entertainment Inc. и Universal City Studios LLP, причинив ущерб на сумму 4,9 млн грн.

В ходе проведения обысков на территории нескольких районов г.Киева изъято компьютерную технику, документацию и другие доказательства преступной деятельности.

"В настоящее время местной прокуратурой одному из организаторов преступления – владельцу "пиратского" сайта объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторских прав, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается