Кандидаты в Верховный Суд могут сами обнародовать свои конкурсные работы - глава ВККСУ

Кандидаты в судьи Верховного Суда Украины могут самостоятельно обнародовать свои конкурсные работы, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) может предоставить им для этого работы.

"ВККСУ предоставит копию экзаменационной работы кандидата в Верховный Суд, который сделает персональный запрос", - сообщает пресс-служба ВККСУ со ссылкой на ее главу Сергея Козьякова.

"В последнее время отдельные представители общественных организаций призывают ВККСУ обнародовать работы кандидатов. Это сможет собственноручно сделать кандидат, если примет для себя такое решение, обратится в комиссию и получит копию своей работы", - сказал он.

С.Козьяков отметил, что публикация в сети интернет 520 работ приведет к спекуляциям и угрозам отдельным кандидатам.

"Об этом также говорится в заключении Консультационного совета Европейских судей. Объявляя условия до начала конкурса, мы не предупреждали кандидатов о публикации их работ. Сделать это сейчас - означает изменить условия во время конкурса. Мы должны учитывать позицию не только тех участников, для которых конкурс закончился, но и тех, которые его продолжают", - подчеркнул глава комиссии.

Он напомнил, что ВККСУ оценивает профессиональные качества кандидатов по методике, разработанной экспертами проекта ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции", поэтому обнародование конкурсных работ в сети приведет лишь "к очередным дискуссиям и сравнениям, основанным на субъективном видении, а не на профессиональной оценке".

Как сообщалось, ВККСУ по результатам экзамена допустила 382 кандидата на должности судей в кассационные суды в составе Верховного Суда ко второму этапу квалификационного оценивания.

Согласно данным ВККС, среди кандидатов большая часть судьи – 73%, 10% - адвокаты, еще 10% – ученые, 7% имеют совокупный стаж.

Экзамен состоял из двух этапов – тестирования на знание права и написание проекта решения. В целом к экзамену было допущено более 625 кандидатов, свыше 100 из них были отсеяны по результатам первого этапа экзамена.

Конкурс на занятие 120 должностей судей обновленного Верховного Суда стартовал в ноябре 2016 года. Согласно новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", в обновленный ВС будет входить не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды.