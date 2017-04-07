Пятеро бойцов ВСУ ранены в зоне АТО в четверг

За минувшие сутки, 6 апреля, пятеро украинских военнослужащих получили ранения и травмы в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, подтвердил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, пятеро воинов получили ранения и травмы", - сказал А.Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, пресс-центр штаба АТО сообщил утром о пяти раненых украинских военнослужащих вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг.

По данным штаба, боевики за минувшие сутки 48 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, наибольшую активность проявляли на мариупольском направлении.