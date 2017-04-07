События

12:28 07.04.2017

Двух администраторов сепаратистских групп в соцсетях задержала СБУ в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала жителей г.Кривой Рог и г.Каменское, которые администрировали 12 групп в социальных сетях с антиукраинской пропагандой.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, с 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ.

"Выполняя задания своих кураторов, злоумышленники создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни и призвали к вхождение юго-восточных областей Украины в состав России", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что администраторы групп имели задачу собирать данные о расположении воинских формирований Украины и сведения о сотрудниках украинских правоохранительных органов.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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