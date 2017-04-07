НАТО учится противостоять гибридным угрозам на украинском опыте - замгенсека НАТО

На украинском опыте НАТО ежедневно учится противостоять гибридным угрозам, заявляет заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller).

"На протяжении последних трех лет Украина является мишенью тех, кто развязал гибридную войну. Мы видим эти гибридные проявления в Крыму и на Донбассе. Меня поражают темпы наращивания возможностей молодых военных по противостоянию угрозам на востоке Украины. НАТО учится бороться с гибридными проявлениями на украинском опыте. Мы также разрабатываем платформу по борьбе с гибридными атаками", - сказала Р.Геттемюллер в ходе 10 Киевского форума по безопасности в пятницу в Киеве.

При этом она подчеркнула, что отношения Украина-НАТО - это взаимовыгодное сотрудничество. "Альянс помогает Украине развивать и укреплять Вооруженные силы, которые уже сейчас достаточно сильны. Украина также помогает НАТО усиливать свои ресурсы и возможности", - рассказала замгенсека НАТО.

"Отмечу, что наше сотрудничество стало особо интенсивным в 2014 году, после начала российской агрессии и аннексии Крыма", - добавила Р.Геттемюллер.